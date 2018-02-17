Министр обороны ФРГ может сменить Столтенберга на посту генсека НАТО

НАТО обсуждает кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен в качестве преемницы Йенса Столтенберга на посту генсека альянса.

Как пишет газета Welt со ссылкой на высокопоставленного чиновника в НАТО, фон дер Ляйен пользуется в альянсе блестящей репутацией.

Возражения по кандидатуре главы минобороны ФРГ выразила Турция. Отмечается, что они не столь критичны, но у Анкары есть определенные ожидания, которые должны быть выполнены.

По данным издания, в ФРГ поддерживают выдвижение фон дер Ляйен на пост генсека. В случае избрания в 2020 году министр обороны ФРГ станет первой женщиной на посту альянса.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия не будет делиться информацией с НАТО о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.