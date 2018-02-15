РФ не будет сообщать НАТО о размещении «Искандеров» под Калининградом

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия не будет делиться информацией с НАТО о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

«С какого перепугу? Это наша законная территория, что хотим, то и делаем. В отличие от них, которые зовут американцев и прочих недоброжелательных к нам людей», — сказал Шаманов журналистам.

Ранее генеральный секреатарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения «Искандеров».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия никому не угрожает и имеет суверенное право размещать вооружение на своей территории где угодно.