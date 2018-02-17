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Британский ракетный эсминец покинул акваторию Черного моря

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Фото: ТАСС
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Местные информационные порталы сообщили, что флагман второй натовской постоянной морской группы, ракетный эсминец британского Королевского военно-морского флота «Данкан» покинул акваторию Черного моря после 17-дневного пребывания.

Сообщается, что местные СМИ сфотографировали флагман, когда он проходил через пролив Босфор. По пути корабль зашел с визитом в Стамбул. В состав второй группы помимо «Данкана» также входят турецкий корабль «Газиантеп», который сопровождал эсминец, и румынское судно «Король Фердинанд», сообщает «Интерфакс».

Во время пребывания кораблей в Черном море были проведены учения по морскому наблюдению за судоходством в регионе. Сообщается также, что натовские корабли посещали болгарский порт Варна и румынский Констанца. За действиями кораблей наблюдения вели российские сторожевые суда «Сметливый» и «Пытливый».

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