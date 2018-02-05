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СМИ рассказали об уникальной российской корабельной пушке

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Фото: ТАСС/Вадим Жернов
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Американский журнал The National Interest опубликовал статью о российской 130-миллиметровой корабельной автоматической пушке АК-130, которая является одним из лучших современных образцов артиллерийского вооружения.

Пушка способна производить 80 выстрелов в минуту. Снаряд, масса которого составляет около 33 кг, может поразить цель на расстоянии до 23 км. Установка оснащена РЛС сопровождения цели, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером, передает «РИА Новости».

Издание сравнивает российскую пушку с американской 127-миллиметровой одноствольной установкой Mk 45. В ее погребе находится лишь 20 готовых к выстрелу зарядов. АК-130 несет в девять раз больше снарядов.

Характеристики российской пушки — скорострельность, масса заряда и большой комплект — позволяют ей считаться одной из лучших корабельных пушек, резюмируют эксперты.

Работа над пушкой началась в 1967 году. Первые 130-миллиметровые установки были выпущены спустя два года. На вооружение система, получившая название АК-130, поступила в 1985 году.

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