Минобороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15

Министерство обороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 концерна «Калашников». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе предприятия.

«Решение принято по АК-12 и АК-15. Автоматы рекомендованы к вооружению Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко сообщил в декабре прошлого года, что испытания новейшего российского автомата АК-12 (калибр 5,45), так же как АК-15 (калибр 7,62) и АЕК-971, завершены.

Автоматы предназначены для боевой экипировки «Ратник», которая позиционируется как экипировка «солдата будущего». В нее входят несколько десятков элементов, в том числе девять единиц вооружения.