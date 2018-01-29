Прямой эфир

Минобороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 концерна «Калашников». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе предприятия.

«Решение принято по АК-12 и АК-15. Автоматы рекомендованы к вооружению Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко сообщил в декабре прошлого года, что испытания новейшего российского автомата АК-12 (калибр 5,45), так же как АК-15 (калибр 7,62) и АЕК-971, завершены.

Автоматы предназначены для боевой экипировки «Ратник», которая позиционируется как экипировка «солдата будущего». В нее входят несколько десятков элементов, в том числе девять единиц вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ростех» продаст 26% акций «Калашникова» в 2018 году
«Калашников» завершил испытания автоматов АК-12 и АК-15

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017