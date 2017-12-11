Ростех продаст 26% акций «Калашникова» в 2018 году

Госкорпорация «Ростех» планирует продать 26% акций концерна «Калашников» в начале 2018 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Покупателями станут генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко и «Трансмашхолдинг», они выкупят 26% минус одна акция. В настоящий момент они владеют 49-процентной долей компании.

«Они владельцы, они выступят покупателями», — сказал Чемезов.

Он также добавил, что распоряжение правительства уже есть.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» планирует создать дочернюю компанию по обслуживанию беспилотников.