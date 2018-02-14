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ВС России опровергли опасное пересечение кораблей РФ и Великобритании

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Фото: royalnavy.mod.uk
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Опубликованная ранее рядом СМИ информация о якобы имевшем место в проливе Босфор опасном инциденте с российским судном «Кызыл-60» и британским кораблем «Энтерпрайз» неверна.

Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) по Черноморскому флоту капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Он отметил, что «Кызыл-60» и «Энтерпрайз» «разошлись в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 м)», — передает «РИА Новости»

По словам Трухачева, такая дистанция является нормой.

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