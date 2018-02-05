Корвет «Гремящий» передадут ВМФ в 2018 году

Корвет проекта 20385 «Гремящий» может быть передан ВМФ России в 2018 году, заявил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев.

«Гремящий» по плану мы должны сдать в этом году. Сейчас закрываем построечные удостоверения», — приводит «РИА Новости» слова Пономарева.

Он подчеркнул, что в настоящий момент проводятся монтаж оборудования, подключение электрических схем, а также окрасочные и изоляционные работы.

Пономарев подчеркнул, что корвет будет заселен весной текущего года.

Корветы проекта 20385 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника. Корабли оснащены артиллерийскими, ракетными, противолодочными, гидроакустическими и радиолокационными комплексами.