Более 120 бойцов ВСУ прибыли к линии соприкосновения в Донбассе

Более 120 бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в район подконтрольного украинским силовикам города Счастье в 20 км от Луганска.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил журналистам, что военные — «из состава 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ».

При этом он сказал, что одна из прибывших групп планирует проведение диверсионно-разведывательных мероприятий на линии боевого разграничения.

Ранее министр обороны Швеции Петер Хульквист заявил, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, если Запад и Россия будут согласны.



