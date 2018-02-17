В ДНР рассказали о захваченном в ходе ночного боя диверсанте ВСУ

Под Донецком в ходе ночного боя с группой из восьми военнослужащих украинской армии двое из них убиты, еще двое ранены. Один из нападавших взят в плен, заявил начальник пресс-службы вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Данил Безсонов.

По его выражению, произошла «очередная вылазка диверсионно-террористической группы».

Инцидент произошел у населенного пункта Пески. Военнослужащие приписаны к 57-й отдельной мотопехотной бригаде вооруженных сил Украины, сообщает «Интерфакс» со слов спикера.

Как писал iz.ru, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о возможности военного захвата республик Донбасса.