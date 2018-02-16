Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали продвижение частей ВСУ в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передислокацию частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской области в направлении территории провозглашенной ЛНР.

«Наши наблюдатели установили факты, которые четко указывают на то, что подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка», — заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

Он добавил, что лично видел солдат ВСУ в этом районе, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, ВСУ 1 февраля взяли под контроль село Новоалександровка Луганской области, находившееся в нейтральной зоне. 11 февраля разведка ЛНР доложила о наращивании ВСУ группировки на этом направлении. Еще через три дня секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о возможности военного захвата республик Донбасса.