Украинские военные расстреляли сослуживцев в Донецкой области

Власти Украины выясняют обстоятельства гибели пехотинцев воинской части А-2802, базирующейся в Донецкой области. Открыто уголовное производство.

В расследовании инцидента принимают участие представители военной службы правопорядка в ВС и национальной полиции Украины, говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Донбассе. Каких-либо подробностей убийства военнослужащих не приводится.

В свою очередь, украинское издание LB.ua сообщает, что инцидент произошел в селе Бердянское. Пехотинцев расстреляли из автоматов Калашникова их сослуживцы. Затем они пытались скрыть следы преступления путем поджога и закладки взрывчатки.

Подозреваемые были задержаны. Они утверждают, что пошли на убийство из-за дедовщины.