Украинский военный расстрелял сослуживца после приема наркотиков

Военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады армии Украины после приема наркотиков расстрелял из автомата одного из своих сослуживцев, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Так, 1 февраля в населенном пункте Попасная военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины после употребления наркотических средств выстрелил из автомата в своего сослуживца», — приводит «РИА Новости» заявление Марочко.

Он добавил, что от полученных ранений солдат скончался на месте. Его командование пытается выдать смерть военнослужащего за боевые потери.

По словам Марочко, еще один случай небоевых потерь в украинской армии произошел в 46-м отдельном батальоне спецназа. Один из военнослужащих не выдержал издевательств со стороны командира и покончил с собой. Представитель ЛНР добавил, что морально-психологическое состояние военнослужащих этого батальона остается чрезвычайно низким.

Как сообщал портал iz.ru, в конце октября генштаб ВСУ говорил о 2333 погибших в Донбассе, еще 8377 считаются ранеными или травмированными. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил небоевые потери ВСУ в Донбассе болезнями и пьянством.