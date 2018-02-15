В ЛНР силовое решение конфликта в Донбассе сравнили с «ящиком Пандоры»

В самопровозглашенной Луганской Народной Республике сравнили силовое решение конфликта в Донбассе с открытием «ящика Пандоры». Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко предостерег Киев от подобного шага.

«Дальнейшее развитие событий может плачевно отразиться на всех жителях Украины», — отметил он в ходе брифинга.

Марочко напомнил, что силовой сценарий противоречит Минским соглашениям и «идет вразрез с международным законодательством».

По его словам, у ЛНР достаточно средств и возможностей для пресечения «неправомерных действий» со стороны украинских властей.

Как сообщал портал iz.ru, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов ранее не исключил «вооруженного освобождения» самопровозглашенных республик Донбасса.