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ЕС надеется на реализацию идеи миссии ООН в Донбассе

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Евросоюз рассчитывает, что идею миссии ООН удастся реализовать в Донбассе. Об этом в интервью газете «Коммерсант» сообщил посол ЕС в РФ Маркус Эдедер.

По его словам, миссия ООН помогла бы продвинуться в выполнении первых пунктов Минских соглашений. Дипломат надеется, что идею удастся реализовать с миротворцами, сообщает ТАСС.

Идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ высказал президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года. Также президент уточнил, что представители миссии могли бы размещаться и в других районах провозглашенных республик, где находятся наблюдатели ОБСЕ.

Идею о размещении миссии ООН в Донбассе обсуждали также помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. На последней встрече в Дубае США выразили готовность рассмотреть предложения России по размещению представителей миссии совместно с шагами Киева по реализации Минских соглашений.

Ранее портал iz.ru сообщал, что посол ЕС в России Маркус Эдедер рассказал, что если стороны не попытаются минимизировать риски, то международные отношения между Россией и США могут стать опаснее, чем в период холодной войны.

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