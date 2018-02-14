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Евросоюз не планирует вводить новые санкции в отношении России

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Евросоюз не будет вводить в ближайшее время санкции против России из-за ситуации на Украине, рассказал газете «Коммерсант» посол ЕС в России Маркус Эдерер.

«Евросоюз ввел в отношении России собственные санкции — и на это есть причины. Как мы неоднократно подчеркивали, санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций», — сообщил Эдерер.

По его словам, США проводят собственную санкционную политику, выработав инструмент давления на Россию в качестве закона CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act).

«Что касается санкций, связанных с Минскими соглашениями, то Вашингтон и Брюссель координируют свои действия», — подчеркнул посол.

Ранее глава минфина США сообщил, что ведомство планирует ввести в ближайшее время санкции против фигурантов «кремлевского доклада». Решение ведомства поприветствовал президент США Дональд Трамп.

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