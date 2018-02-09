«Это им самим скоро надоест»

Президент РФ Владимир Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве. Во время встречи он заявил: государство приложит максимум усилий для улучшения условий ведения бизнеса. Санкционный режим, введенный против РФ, вредит и самим инициаторам ограничений, подчеркнул российский лидер и предложил чаще встречаться с бизнес-сообществом, чтобы обсуждать и решать проблемы предпринимателей.

В начале заседания президент отметил важный вклад, который РСПП вносит в разработку законодательных инициатив, касающихся экономики и даже социальной сферы. Так, Владимир Путин напомнил, что в конце января при непосредственном участии союза было подписано соглашение между правительством, профсоюзами и работодателями, которое определяет направления развития социально-трудовых отношений в России на ближайшие три года.

Российский лидер напомнил, что сегодня Госдума приняла в третьем чтении пакет законов об амнистии капитала.

— По сути, мы запускаем второй этап такой амнистии сроком на один год — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Не буду скрывать, многие знают: мы консультировались по этому вопросу с международными финансовыми организациями, они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении. Рассчитываю, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, «вбелую» работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места, — сказал президент.

Не обошел вниманием Владимир Путин и антироссийские санкции. По словам главы государства, Россия вступает в напряженный и очень важный период развития, когда именно от усилий предпринимателей во многом зависит, насколько успешно будет развиваться страна.

— Наша позиция хорошо известна: политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях — это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам. Должен сказать, что, общаясь с вашими коллегами из других стран, я вижу, что они эту точку зрения разделяют. Совсем недавно, как вы видели, была встреча с представителями крупного французского бизнеса, — сказал Владимир Путин.

По мнению главы государства, «санкционный вызов носит неконъюнктурный характер и, скорее всего, сохранится на какую-то перспективу». При этом он выразил надежду, что в конце концов «здравый смысл возьмет верх».

— Думаю, что это им самим скоро надоест — тем, кто это делает. Все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что ключевыми факторами роста остаются повышение эффективности национальной экономики и увеличение производительности труда на базе современных технологий и компетенций.

— Здесь ведущая роль, конечно, принадлежит вам — бизнесу, — подчеркнул Владимир Путин. — Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, в создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру. И конечно, будем настраивать систему профессионального, высшего образования на потребности отечественной промышленности, сельского хозяйства, других отраслей. Планирую подробнее поговорить обо всем этом и в послании Федеральному собранию.

Президент РСПП Александр Шохин, в свою очередь, озвучил и некоторые проблемы, волнующие бизнес. Среди них — по-прежнему большое число внеплановых проверок. Глава союза предложил заменить штрафы на предупреждение при первом нарушении: такая практика сейчас действует в отношении малого бизнеса.

Кроме того, предпринимателей волнует предсказуемость фискальной политики, подчеркнул глава РСПП. По его словам, необходимо принимать налоговые решения «с запасом времени, чтобы можно было адаптироваться или даже поучаствовать в оценке регулирующего воздействия».

Выслушав представителей РСПП, Владимир Путин заявил, что власти постараются сделать налоговую систему не просто стабильной, но еще и эффективной с точки зрения работы бизнеса. В заключение он предложил чаще встречаться с предпринимательским сообществом, причем «не для ритуальных, а для таких содержательных, глубоких разговоров».