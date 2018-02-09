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Путин призвал «зачистить» препятствия для движения экономики вперед

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти России имеют решительный настрой на то, чтобы «зачистить» всё, что мешает экономике двигаться вперед, заявил президент России Владимир Путин выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Уверяю вас, настрой у нас очень серьезный, решительный на то, чтобы… всё, что нам мешает двигаться вперед, было зачищено. Мы очень рассчитываем на то, что эффект, получаемый от этой работы, будет инвестироваться сюда», — цитирует главу государства «РИА Новости».

Выступая на съезде РСПП Путин также заявил, что развитие технологий серьезно изменит ситуацию мировой экономики и вызовет обострение конкуренции. Президент подчеркнул, что в будущем будут сформированы принципиально новые рынки товаров и услуг с новыми лидерами.

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