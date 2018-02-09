Путин призвал «зачистить» препятствия для движения экономики вперед

Власти России имеют решительный настрой на то, чтобы «зачистить» всё, что мешает экономике двигаться вперед, заявил президент России Владимир Путин выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Уверяю вас, настрой у нас очень серьезный, решительный на то, чтобы… всё, что нам мешает двигаться вперед, было зачищено. Мы очень рассчитываем на то, что эффект, получаемый от этой работы, будет инвестироваться сюда», — цитирует главу государства «РИА Новости».

Выступая на съезде РСПП Путин также заявил, что развитие технологий серьезно изменит ситуацию мировой экономики и вызовет обострение конкуренции. Президент подчеркнул, что в будущем будут сформированы принципиально новые рынки товаров и услуг с новыми лидерами.