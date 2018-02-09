Путин сообщил о дальнейшем росте конкуренции в мировой экономике

Развитие технологий серьезно изменит ситуацию мировой экономики и вызовет обострение конкуренции, сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Нам нужно говорить и о том, что новая технологическая волна серьезно меняет ландшафт мировой экономики, вот что самое главное. Если так можно сказать, сегодня карты сдаются по новой», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что в будущем будут сформированы принципиально новые рынки товаров и услуг с новыми лидерами. «Естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться», — заметил Владимир Путин, добавив, что в такой ситуации с конкурентами «церемониться не будут».

По мнению российского лидера, в новой бизнес-среде будут применяться любые формы давления и конкурентной борьбы, при этом возможно сохранение санкционного вызова. Вместе с тем глава государства выразил надежду, что здравый смысл возьмет верх и Россия будет двигаться в нужном направлении совместно с партнерами в интересах мировой экономики.

Ранее Владимир Путин назвал санкционную политику рада стран «тупиковым путем». Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию съезда РСПП.