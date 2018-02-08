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Отмену антироссийских санкций обсудят в ФРГ

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Отмену антироссийских санкций обсудят в земельных парламентах ФРГ. Речь идет о законодательных органах, где есть представители правой партии «Альтернатива для Германии», об этом заявил депутат парламента Берлина Харальд Лаатч.

«РИА Новости» со ссылкой на парламентария сообщает, что партия может поднять вопрос об отмене санкций в 16 землях ФРГ.

«Мы, конечно, не правящая партия, но мы партия, которая пользуется тоже уважением, и мы о многом будем говорить по своему возвращению», — сказал он.

Делегация немецких депутатов находится в Крыму с 3 февраля, визит завершится в пятницу. Делегация не прервала поездку после угроз Киева и возбуждения уголовного дела. Немецкие парламентарии приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики и пробудут в республике до 9 февраля. 

Киев выразил протест Берлину из-за поездки немецких депутатов в Крым.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота, произошедшего в Киеве. Украина итоги референдума не признала и считает полуостров оккупированным.

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