Прямой эфир

Киев выразил протест Берлину из-за поездки немецких депутатов в Крым

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат парламента федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Рогер Бекамп рассказал, что Берлин получил от Киева ноту протеста. Украинские власти выразили протест из-за поездки немецких депутатов в Крым.

Бекамп заявил, что претензии властей Украины считает неуместными. Он привел в пример утверждение Киева, что немецкие депутаты «ведут разговоры с правительством временно оккупированной территории». Депутат отметил, что в Крыму «не увидел никакой русской оккупации», передает «Федеральное агентство новостей».

Депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии» приехали в Крым 3 февраля. Делегация не прервала поездку после угроз Киева и возбуждения уголовного дела. Немецкие парламентарии приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики и пробудут в республике до 9 февраля.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уличенный в «сдаче Крыма» украинский министр ответил на обвинения
Политолог прокомментировал новые данные о «сдаче Украиной Крыма»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017