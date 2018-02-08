Киев выразил протест Берлину из-за поездки немецких депутатов в Крым

Депутат парламента федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Рогер Бекамп рассказал, что Берлин получил от Киева ноту протеста. Украинские власти выразили протест из-за поездки немецких депутатов в Крым.

Бекамп заявил, что претензии властей Украины считает неуместными. Он привел в пример утверждение Киева, что немецкие депутаты «ведут разговоры с правительством временно оккупированной территории». Депутат отметил, что в Крыму «не увидел никакой русской оккупации», передает «Федеральное агентство новостей».

Депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии» приехали в Крым 3 февраля. Делегация не прервала поездку после угроз Киева и возбуждения уголовного дела. Немецкие парламентарии приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики и пробудут в республике до 9 февраля.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года.