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Уличенный в «сдаче Крыма» украинский министр ответил на обвинения

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Фото: РИА Новости
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Министр обороны Украины Степан Полторак ответил на обвинения в принятии решения о выводе украинских войск из Крыма.

Напомним, 7 февраля адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк опубликовал в Facebook копии протокола допроса бывшего врио главы минобороны Украины Игоря Тенюха. Согласно документам, решение о «выводе украинских войск из Крыма без сопротивления» принималось по инициативе главы президентской администрации Сергей Пашинского с подачи Полторака.

«В ответ Сергей Пашинский сказал: «С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов». Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардией. Дословно он сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма», — рассказал Тенюх на допросе.

По мнению Полторака, Тенюх «был напуган» и «не понимал, где он находится», а его комментарий он считает неадекватным.

«На момент принятия решения по выводу военных формирований ВС из Крыма я даже не был командующим Нацгвардии. <…> Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал», — заявил Полторак телеканалу «112 Украина».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что поиском виновных в «сдаче Крыма» на Украине занимаются «политические карлики», «которые готовы в прямом смысле кусать своих коллег по цеху». Он охарактеризовал ситуацию как «очередной виток охоты на ведьм для расправы с политическими противниками» и добавил, что поиск виновника является «входным билетом на политический олимп».

Политолог Богдан Безпалько заявил порталу iz.ru , что важнее помнить о том, что «само по себе украинское государство не смогло себя сделать привлекательным для жителей Крыма на протяжении всего периода истории с 1991 года, года обретения независимости, по 2014 год».

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украинские власти отказываются признавать его итоги, называя полуостров «оккупированной территорией». В Москве настаивают, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права. 

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