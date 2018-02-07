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Депутат обвинил «политических карликов» в поиске виновных в «сдаче Крыма»

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Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что поиском виновных в «сдаче Крыма» на Украине занимаются «политические карлики». Так в беседе с «РИА Новости» он отреагировал на информацию о том, что решение о «выводе украинских войск из Крыма без сопротивления» принималось по инициативе главы президентской администрации Сергея Пашинского. 

«В Украине очередной виток охоты на ведьм для расправы с политическими противниками, а вопрос сдачи Крыма — это команда «фас». Те, кто действительно «отпустил» Крым, уже давно покинули страну или занимают руководящие должности, а вот для политиков более мелкого масштаба найти виновника потери Крыма — это входной билет на политический олимп», — уверен парламентарий.

Он также добавил, что вопрос потери Крыма Украиной заботит только «политических карликов, которые готовы в прямом смысле кусать своих коллег по цеху».

«Но при этом никто из Верховной рады не рискнул высказать свои крымские претензии Александру Турчинову, который в марте 2014 года был и.о. президента Украины. Вот и остается, что называется, бить себя в грудь и кричать на всю страну, что у каждого Наполеона есть свой Ватерлоо», — заключил Бальбек.

Ранее 7 февраля политолог Богдан Безпалько в беседе с порталом iz.ru заявил, что можно сколько угодно обвинять украинских чиновников в «сдаче Крыма», но важнее помнить о том, что «само по себе украинское государство не смогло себя сделать привлекательным для жителей Крыма на протяжении всего периода истории с 1991 года, года обретения независимости, по 2014 год». 

«В данной ситуации те люди, которые выступали за вывод войск из Крыма, я думаю, они прекрасно себе отдавали отчет в том, что эти войска никак не смогут оказать сопротивление Вооруженным силам Российской Федерации», — подчеркнул эксперт.

В этот же день адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, опубликовал в Facebook копии протокола допроса бывшего врио главы минобороны Украины Игоря Тенюха. Из обнародованных документов следует, что решение о «выводе украинских войск из Крыма без сопротивления» принималось по инициативе Пашинского

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украинские власти отказываются признавать его итоги, называя полуостров «оккупированной территорией». В Москве настаивают, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права.

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