Украинский посол рассказал о «промывке мозгов» немецким депутатам

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал журналистам, что провел «воспитательную работу» с немецкими парламентариями, после того как они посетили Крым.

«Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции «Альтернатива для Германии», — цитирует Мельника «Укринформ».

По его словам, беседа длилась почти полтора часа. Сначала они не хотели, им была неприятна эта тема, но потом осознали, что никуда не скрыться», — сказал посол.

По словам дипломата, его беседа с парламентариями прошла в Дюссельдорфе и оказалась крайне продуктивной. В общей сложности разговор продлился почти полтора часа.

3 февраля сообщалось, что немецкие парламентарии приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики. Делегация немецких депутатов была впечатлена качеством крымских дорог.

Ранее сообщалось, что немецкую делегацию не испугали угрозы со стороны посла Украины, который заявил, что визит депутатов в Крым может иметь для них «плачевные правовые последствия».