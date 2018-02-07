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Украинский посол рассказал о «промывке мозгов» немецким депутатам

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Фото: TASS/Michael Kappeler
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал журналистам, что провел «воспитательную работу» с немецкими парламентариями, после того как они посетили Крым. 

«Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции «Альтернатива для Германии», — цитирует Мельника «Укринформ»

По его словам, беседа длилась почти полтора часа. Сначала они не хотели, им была неприятна эта тема, но потом осознали, что никуда не скрыться», — сказал посол.

По словам дипломата, его беседа с парламентариями прошла в Дюссельдорфе и оказалась крайне продуктивной. В общей сложности разговор продлился почти полтора часа. 

3 февраля сообщалось, что немецкие парламентарии приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики. Делегация немецких депутатов была впечатлена качеством крымских дорог. 

Ранее сообщалось, что немецкую делегацию не испугали угрозы со стороны посла Украины, который заявил, что визит депутатов в Крым может иметь для них «плачевные правовые последствия». 

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