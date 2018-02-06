Немецкие депутаты останутся в Крыму, несмотря на угрозы Киева

Визит немецкой делегации от правой партии «Альтернатива для Германии» в Крым согласован с партийным руководством, депутаты не намерены прерывать рабочую поездку из-за поступающих угроз от Киева и заведения уголовного дела.

Об этом заявил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

«Они намерены и дальше в таком же ключе отрабатывать и добиться поставленных целей и задач по Крыму. У них уже отпали все вопросы по военному положению в Крыму, нехватке продуктов, электроэнергии, воды», — цитирует Гемпеля «РИА Новости».

Парламентарий также отметил, что немецкая делегация пообщалась с крымчанами, которые единогласно заявили, что полуостров вошел в состав РФ исключительно по их желанию.

Немецкую делегацию не испугали угрозы со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, который заявил, что визит депутатов в Крым может иметь для них «плачевные правовые последствия», а также открытое уголовное производство за нарушение «порядка въезда на временно оккупированную территорию».

«Они мне пояснили, что у них есть официальное письмо от партии «Альтернатива для Германии», которая дает согласие и рекомендации на поездку в Крым. Это письмо находится с ними», — отметил Гемпель.

3 февраля сообщалось, что немецкие парламентарии приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики. Делегация немецких депутатов была впечатлена качеством крымских дорог.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума. По его итогам подавляющее большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ.