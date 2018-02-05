Кабмин ФРГ критикует поездку немецких депутатов в Крым

Власти ФРГ раскритиковали поездку немецких депутатов в Крым. Представитель правительства Германии Штеффан Зайберт заявил, что к таким поездкам власти относятся «принципиально критически, однако частные поездки не попадают под санкционные меры.

«Мы принципиально критически относимся к таким поездкам», — приводит RT слова Зайберта, ссылаясь на «РИА Новости».

3 февраля сообщалось, что немецкие парламентарии приехали в Крым, чтобы наладить диалог. Делегация немецких депутатов была впечатлена качеством крымских дорог.

Европарламентарии неоднократно посещали республику Крым после возвращения полуострова в состав Российской Федерации. Так, в апреле 2016 года депутат Европарламента и член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Претцель посетил Крым и принял участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам всенародно проведенного референдума.