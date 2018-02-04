Киев пригрозил немецким депутатам санкциями из-за визита в Крым

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что визит членов партии «Альтернатива для Германии» в Крым может иметь для них «плачевные последствия».

Поездку политиков он назвал «безответственным вояжем горе-депутатов», а также посетовал на то, что «предупреждения» Киева «до сих пор не воспринимаются серьезно».

Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

Как сообщал портал iz.ru, в субботу, 3 февраля, в Крым прибыла делегация депутатов трех региональных парламентов Германии. Сразу по приезде они отметили, что санкции, введенные против России, были ошибкой.

Ожидается, что иностранные гости пробудут на полуострове до 9 февраля. За это время они посетят крупнейшие города республики, а также пообщаются с жителями региона.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года, по итогам которого жители региона практически единогласно высказались за воссоединение с Россией.