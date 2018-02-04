Посетившие Крым депутаты из ФРГ назвали санкции ошибкой

В Крым прибыла делегация депутатов трех региональных парламентов ФРГ — из Берлина, федеральных земель Бранденбург и Северный Рейн – Вестфалия.

«Мы хотим на месте ознакомиться с ситуацией в Крыму. Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной. Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались как на России, так и на Германии», — заявил депутат Рогер Бекамп, входящий в делегацию.

«Этой поездкой мы хотим подать позитивный сигнал», — добавил Уве Бронзон.

Участники поездки отметили, что на них не оказывалось в Германии никакого давления. Они также признали, что осведомлены о возможном запрете на посещение Украины после этой поездки, но относятся к этому безразлично.

В делегацию входят восемь человек, все они представляют партию «Альтернатива для Германии». Как ожидается, немецкие политики пробудут на полуострове до 9 февраля, сообщает «Российская газета».

Как писал iz.ru, 10 января министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что ЕС должен поэтапно, а не одномоментно отменять экономические санкции против РФ. В свою очередь, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер предсказал, что «они когда-нибудь будут отменены».