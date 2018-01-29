Главы восточногерманских земель высказались против санкций к России

Лидеры ряда федеральных земель на востоке ФРГ высказались против экономических санкций к России.

В частности, премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что они «совершенно четко за отмену санкций». Политик выступила на пресс-конференции по итогам встречи руководителей восточных земель ФРГ.

Антироссийские санкции негативно сказались на работе многих предприятий сельскохозяйственной и пищевой промышленности на востоке страны, пояснила Швезиг.

Санкции доказали неэффективность, добавил премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. По его словам, будущее правительство страны должно поставить вопрос об их отмене, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на публикацию газеты Berliner Morgenpost.

Как писал iz.ru, в декабре Евросоюз продлил санкции в отношении России на полгода.