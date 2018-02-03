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Прибывшие в Крым депутаты из ФРГ заявили, что их не беспокоят угрозы Киева

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Прибывшие в Крым немецкие парламентарии заявили, что они не боятся угроз Киева запретить им въезд на Украину. Об этом в аэропорту Симферополя сообщил депутат земельного парламента Северный Рейн — Вестфалия Роге Бекамп.

«Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз», — приводит слова депутата «РИА Новости».

Делегация немецких депутатов прибыла в Симферополь для обсуждения вопроса отмены антироссийских санкций. Представители правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерены встретиться с крымскими парламентариями, чтобы обсудить вопросы снятия санкций и признания российского статуса полуострова.

Ранее две немецкие партии — Свободная демократическая партия и «Альтернатива для Германии» — выступили против антироссийских санкций ЕС. Против санкций высказались и представители немецкого бизнеса. Помимо этого, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в ходе визита в Москву заявил об отказе ЕС от усиления санкций против России.

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