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Климкин пригрозил немецким компаниям в Крыму

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украинские власти намерены принять меры против немецких компаний, работающих в Крыму, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«У нас в распоряжении есть широкий выбор правовых механизмов, которыми мы можем оперировать. В настоящее время мы находимся в процессе поиска взвешенного решения», — уточнил украинский министр в интервью газете Rheinische Post.

Он не стал раскрывать подробности готовящихся санкций, сославшись на конфиденциальность.

Как сообщал портал iz.ru, Климкин 3 января заявил, что немецкие компании, работающие в Крыму вопреки санкциям Евросоюза, должны ответить за свою деятельность. По его словам, Киев намерен «достать» такие компании «не только политическими, но и юридическими методами».

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Украина не признала результатов голосования и по-прежнему считает Крым своей территорией.

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