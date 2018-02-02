Властям Украины рекомендовали начать выход из нищеты

Украинским властям необходимо начать заниматься экономикой и выводом из нищеты своего народа, заявила порталу iz.ru член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Таким образом сенатор от Республики Крым отреагировала на угрозы главы МИД Украины Павла Климкина немецким корпорациям.

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил «мерами» немецким компаниям, которые работают в Крыму. Он утверждает, что у властей незалежной есть широкий выбор механизмов, которые они могут использовать. При этом, какие именно меры хотят принять, украинский министр раскрывать отказался, сославшись на секретность информации. Ранее на Украине были недовольны, что такие компании, как Volkswagen и Adidas, считают Крым территорией России.

«Украинской власти вместо того, чтобы «разрабатывать меры против работающих в Крыму немецких компаний», необходимо наконец попробовать использовать свой «широкий выбор правовых механизмов» и начать заниматься экономикой и выходом из нищеты народа Украины, более 60% населения которой, по данным ООН, находятся за чертой бедности», — сказала Ковитиди.

По мнению сенатора, угрозы Климкина «вызывают лишь улыбку».

«В Республике Крым успешно работают крупнейшие мировые бренды, вкладывают средства отечественные и иностранные инвесторы, молодой субъект РФ системно развивается. Угрозы, высказанные министром иностранных дел Украины немецким компаниям, работающим в Крыму, вызывают лишь улыбку», — отметила Ковитиди.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил порталу iz.ru, что Крым «прорывает блокаду» антироссийских санкций, которую пытается создать Украина.

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Украина не признала результатов голосования и по-прежнему считает Крым своей территорией.