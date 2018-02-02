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Сенатор от Крыма заявил о «прорыве санкционной блокады»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Крым «прорывает блокаду» антироссийских санкций, которую пытается создать Украина, заявил порталу iz.ru член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил «мерами» немецким компаниям, которые работают в Крыму. Он утверждает, что у властей Незалежной есть широкий выбор механизмов, которые они могут использовать. При этом, какие именно меры хотят принять, украинский министр раскрывать отказался, сославшись на секретность информации. Ранее на Украине были недовольны, что такие компании, как Volkswagen и Adidas, считают Крым территорией России.

«Они там уже много чего якобы сделали. И уголовные дела возбуждают против иностранцев, которые едут в Крым, и против фирм. Грозят пальцем, и не более того. Никаких рычагов влияния на эти фирмы у них нет. Я считаю, что чем дальше, те больше иностранных фирм будет ехать в Крым. И будут работать граждане иностранных государств. Мы блокаду эту прорываем, однозначно», — сказал Цеков.

По словам сенатора от Республики Крым, ни Климкин, ни Украина в целом, ни Порошенко никак не могут воспрепятствовать работе иностранцев в Крыму. Это всё пустые заявления, за которыми ничего не стоит. 

Как сообщал портал iz.ru, Климкин 3 января заявил, что работающие в Крыму вопреки санкциям Евросоюза немецкие компании должны ответить за свою деятельность. По его словам, Киев намерен «достать» такие компании «не только политическими, но и юридическими методами».

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