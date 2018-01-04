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В МИД Украины пригрозили «достать» работающие в Крыму немецкие компании

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Немецкие компании, которые вопреки санкциям Евросоюза работают в Крыму, ответят за свою деятельность политически и юридически. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Вы знаете, что мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставкой турбин Siemens к территории оккупированного Крыма, никогда не повторилось», — приводит слова Климкина украинское агентство УНИАН.

Глава МИД Украины отметил, что на сегодняшний день такие компании, как Volkswagen или Adidas, позволяют себе «зачислять Крым к территории России». «Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами», — заключил министр.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав Российской Федерации.

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