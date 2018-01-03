Глава МИД Украины рассказал о назначении оружия из США

Американское оружие, предоставляемое Киеву, будет использоваться исключительно в случае провокаций со стороны ополченцев, но не для эскалации конфликта на востоке Украины, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин .

«Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов, и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению градуса конфликта», — приводит слова Климкина телеканал NewsOne.

По словам главы МИД Украины, решение американской стороны о предоставлении летального оружия несет символический и практический характер.

Как ранее сообщал портал iz.ru, на пресс-конференции по итогам встречи со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем в Киеве Климкин заявил об отсутствии «реального» перемирия в Донбассе.