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Немецких депутатов удивили качественные дороги Крыма

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Делегация немецких депутатов посетила Крым и была впечатлена качеством крымских дорог. Об этом рассказал замглавы комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям, председатель национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.

По его словам, депутаты были поражены качеством дорог, поскольку слышали, что в Крыму они «плохие».

«Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», — приводит «РИА Новости» слова Гемпеля.

По его словам, немецкие депутаты остались довольны визитом в Крым. В первую очередь, они убедились, что в регионе нет дефицита продуктов из-за санкций. 

Гемпель отметил, что члены делегации посетили Южный берег Крыма. В понедельник, 5 февраля, депутаты планируют визит в МДЦ «Артек». Их, в частности, интересует, «каким образом можно прислать» детей в Крым.

Между тем немецким депутатам пообещали «плачевные последствия» за визит в Крым. С таким заявлением выступил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

В состав немецкой делегации вошли представители партии «Альтернатива для Германии».

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