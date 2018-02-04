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Сенатор от Крыма объяснил важность иностранных визитов на полуостров

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что каждый приезд иностранных делегаций в Крым — это очередной шаг к снятию санкций и блокад. 

«Побывавшие у нас делегаты понимают, что снятие санкций необходимо не только Крыму, но и европейским странам, потому что потери от санкций для обеих сторон практически одинаковые», — сказал Цеков в эфире НСН.

По его словам, все иностранцы признали, что нахождение Крыма в составе РФ — абсолютно естественный процесс и то, что республика после распада СССР оказалась в составе Украины, — «большая несправедливость».

Делегация депутатов трех земельных парламентов Германии прилетела 3 февраля в Симферополь. Немецкие парламентарии заявили, что санкции против России и Крыма были ошибкой, которая вредит обеим странам.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что визит членов партии «Альтернатива для Германии» в Крым может иметь для них «плачевные последствия».

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