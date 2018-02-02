Пушков назвал опасными играми разведполеты США у границ России
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал опасными играми разведывательную деятельность США у границ России.
Так он прокомментировал в Twitter заявление Пентагона о том, что Соединенные Штаты Америки не намерены прекращать полеты вблизи российских территорий.
Сенатор подчеркнул, что Россия не откажется от перехвата американских самолетов-разведчиков.
Как сообщал портал iz.ru, 29 января российский истребитель Су-27 более двух часов сопровождал самолет EP-3 ВМС США, который намеревался пересечь воздушное пространство РФ над Черным морем.
В Пентагоне тогда заявили, что истребитель пошел на небезопасное сближение с американским судном. Минобороны России, в свою очередь отметило, что полет Су-27 не представлял никакой угрозы.