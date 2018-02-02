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Пушков назвал опасными играми разведполеты США у границ России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал опасными играми разведывательную деятельность США у границ России.

Так он прокомментировал в Twitter заявление Пентагона о том, что Соединенные Штаты Америки не намерены прекращать полеты вблизи российских территорий.

Сенатор подчеркнул, что Россия не откажется от перехвата американских самолетов-разведчиков.

Как сообщал портал iz.ru, 29 января российский истребитель Су-27 более двух часов сопровождал самолет EP-3 ВМС США, который намеревался пересечь воздушное пространство РФ над Черным морем.

В Пентагоне тогда заявили, что истребитель пошел на небезопасное сближение с американским судном. Минобороны России, в свою очередь отметило, что полет Су-27 не представлял никакой угрозы.

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