В Минобороны назвали маневр Су-27 безопасным для разведчика США

В Министерстве обороны РФ заявили, что полет российского Су-27 над Черным морем был безопасным для самолета-разведчика США.

«Маневры российского истребителя были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолета-разведчика ЕР-3Е», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что Су-27 «более двух часов сопровождал» американский самолет, который пытался приблизиться к границе воздушного пространства РФ в районе Крыма с «выключенными транспондерами» 29 января.

В Минобороны напомнили военным США, что полуостров является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому каждый раз, когда они будут отправлять пилотов на разведку в этом районе, их всегда будут встречать российские истребители, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, американские ВМС опубликовали несколько видеозаписей опасного, по их мнению, маневра российского Су-27, который перехватил самолет-разведчик США над Черным морем.