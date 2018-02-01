Прямой эфир

В Минобороны назвали маневр Су-27 безопасным для разведчика США

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве обороны РФ заявили, что полет российского Су-27 над Черным морем был безопасным для самолета-разведчика США.

«Маневры российского истребителя были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолета-разведчика ЕР-3Е», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что Су-27 «более двух часов сопровождал» американский самолет, который пытался приблизиться к границе воздушного пространства РФ в районе Крыма с «выключенными транспондерами» 29 января.

В Минобороны напомнили военным США, что полуостров является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому каждый раз, когда они будут отправлять пилотов на разведку в этом районе, их всегда будут встречать российские истребители, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, американские ВМС опубликовали несколько видеозаписей опасного, по их мнению, маневра российского Су-27, который перехватил самолет-разведчик США над Черным морем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны РФ опровергло информацию об опасном сближении самолетов
Американский самолет провел разведку вблизи Севастополя

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017