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Американский самолет провел разведку вблизи Севастополя

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США P-8A Poseidon 25 января совершил разведывательный полет к юго-западу от Крыма.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Американский морской разведчик с бортовым номером 16-9003, вылетел с авиабазы Сигoнелла на Сицилии. Затем, встав в круг, осуществлял многочасовой полет к западу от главной военно-морской базы Черноморского флота.

Во время полета американский разведчик снижался до высоты около 7,5 тыс. м, приближаясь к российскому побережью приблизительно на расстояние 60 км.

Ранее в январе сообщалось, что дежурные силы ПВО за неделю четыре раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов. Всего разведку вдоль границ РФ вели 11 летательных аппаратов других стран.

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