Минобороны РФ опровергло информацию об опасном сближении самолетов

Российское оборонное ведомство опровергло информацию американских СМИ об «опасном сближении» истребителя Су-27, который перехватил пролетавший над Черным морем самолет-разведчик ВМС США.

Согласно сообщению Минобороны РФ, перехватил самолет ЕР-3Е «ARIES II», а не «Орион», как заявляла пресса США: так, телеканал CNN опубликовал новость о том, что из-за «опасного сближения» американский самолет был вынужден прервать свою миссию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что с авиабазы Лоссимут в Шотландии по тревоге были подняты британские истребители «Тайфун». Они должны были перехватить самолеты, приблизившиеся к воздушному пространству Великобритании.