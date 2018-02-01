ВМС США опубликовали еще пять видео с опасным маневром Су-27

Военно-морские силы США опубликовали еще пять видеозаписей маневра российского истребителя Су-27, перехватившего самолет-разведчик США над Черным морем. Длительность роликов, заснятых с разных ракурсов, составляет от шести до одиннадцати секунд.

«Эти видеозаписи демонстрируют перехват Су-27 самолета EP-3 на очень близком расстоянии, на одинаковой высоте над уровнем моря, расстояние между законцовками крыльев составляло 5 футов (около 1,5 м)», — заявил командир 67-й тактической группы 6-го флота США капитан Билл Эллис. Его слова передала пресс-служба флота в заявлении, сопровождающем ролики.

«Для российского истребителя небезопасно осуществлять летные маневры так близко к самолету ВМС США, особенно в течение столь продолжительного времени», — делает вывод американский военный.

Как писал iz.ru, ранее Минобороны РФ опровергло информацию об «опасном сближении» истребителя Су-27 с самолетом-разведчиком ВМС США.