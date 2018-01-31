Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем

Американские военнослужащие опубликовали видео перехвата самолета разведчика EP-3 Aries российским Су-27 над Черным морем. Инцидент произошел в минувший понедельник, 29 января.

Ролик был опубликован на YouTube-канале пресс-службы сил ВМС США в Европе и Африке. Его длительность составила четыре секунды. На кадрах запечатлено, как российский истребитель пролетает около американского самолета и демонстрирует свои вооружения.

Как писал портал iz.ru, инцидент произошел над Черным морем в непосредственной близости от российской границы 29 января. Американские власти сообщили, что Су-27 якобы приблизился к американскому истребителю на расстояние полутора метров.

Вашингтон назвал это сближение «небезопасным» и обвинил Россию в нарушении соглашения о «предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года».

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что американский истребитель был перехвачен над нейтральными водами с соблюдением всех мер безопасности.