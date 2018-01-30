Госдеп указал на опасность сближения с боевыми самолетами США

США потребовали от России прекратить небезопасное сближение военных самолетов двух стран.

«Мы призываем Россию прекратить такие небезопасные действия, которые увеличивают риск ошибочных оценок, представляют собой опасность для самолетов обеих стран и могут привести к столкновениям в воздухе», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Как пример в документе указывается на инцидент, якобы произошедший над Черным морем 29 января: истребитель ВКС РФ Су-27 прошел в полутора метрах от самолета-разведчика ВМС США в международном воздушном пространстве.

Действия российской авиации «грубо нарушают существующие соглашения и международные законы», цитирует «Интерфакс» заявление внешнеполитического ведомства США.

Как писал iz.ru, Минобороны РФ опровергло информацию американских СМИ об «опасном сближении» истребителя Су-27, который перехватил самолет-разведчик ВМС США.

"После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования", - заявили в Минобороны РФ.