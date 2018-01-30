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Госдеп указал на опасность сближения с боевыми самолетами США

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Фото: ТАСС/Денис Тырин
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США потребовали от России прекратить небезопасное сближение военных самолетов двух стран.

«Мы призываем Россию прекратить такие небезопасные действия, которые увеличивают риск ошибочных оценок, представляют собой опасность для самолетов обеих стран и могут привести к столкновениям в воздухе», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Как пример в документе указывается на инцидент, якобы произошедший над Черным морем 29 января: истребитель ВКС РФ Су-27 прошел в полутора метрах от самолета-разведчика ВМС США в международном воздушном пространстве.

Действия российской авиации «грубо нарушают существующие соглашения и международные законы», цитирует «Интерфакс» заявление внешнеполитического ведомства США.

Как писал iz.ru, Минобороны РФ опровергло информацию американских СМИ об «опасном сближении» истребителя Су-27, который перехватил самолет-разведчик ВМС США. 

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"После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования", - заявили в Минобороны РФ.

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