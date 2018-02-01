Пентагон не намерен прекращать полеты над Черным морем

Военные самолеты США продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве, в том числе над нейтральными водами Черного моря.

Об этом заявил представитель комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, комментируя заявление Минобороны РФ.

Российское оборонное ведомство ранее рекомендовало Пентагону прекратить полеты у российских границ, напомнив о воссоединении Крыма с Россией.

«Черное море — международное воздушное пространство. Мы имеем полное право быть там, эти полеты продолжатся», — приводит «РИА Новости» слова Маккензи.

Как отмечает агентство, он назвал «небезопасным и непрофессиональным» перехват 29 января российским Су-27 американского «разведчика» EP-3 над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом.

Как сообщал портал iz.ru, Минобороны ранее заявило, что действия Су-27, почти 2,5 часа пресекавшего попытки американского самолета-разведчика ВМС США ЕР-3Е ARIES II приблизиться к границе России, следует называть «сопровождением», а не «перехватом».