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Пентагон не намерен прекращать полеты над Черным морем

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Фото: youtube.com
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Военные самолеты США продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве, в том числе над нейтральными водами Черного моря.

Об этом заявил представитель комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, комментируя заявление Минобороны РФ.

Российское оборонное ведомство ранее рекомендовало Пентагону прекратить полеты у российских границ, напомнив о воссоединении Крыма с Россией. 

«Черное море — международное воздушное пространство. Мы имеем полное право быть там, эти полеты продолжатся», — приводит «РИА Новости» слова Маккензи. 

Как отмечает агентство, он назвал «небезопасным и непрофессиональным» перехват 29 января российским Су-27 американского «разведчика» EP-3 над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом.

Как сообщал портал iz.ru, Минобороны ранее заявило, что действия Су-27, почти 2,5 часа пресекавшего попытки американского самолета-разведчика ВМС США ЕР-3Е ARIES II приблизиться к границе России, следует называть «сопровождением», а не «перехватом».

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