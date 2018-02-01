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Пентагон подтвердил неудачное испытание системы ПРО на Гавайях

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Официальный представитель Пентагона Дана Уайт подтвердила, что проведенные в среду на Гавайских островах испытания американской системы противоракетной обороны Aegis завершились неудачно.

«Мы извлекли из этого уроки и мы продолжим укреплять наш потенциал», — заявила Уайт на брифинге в Пентагоне, передает ТАСС.

Как передавал портал iz.ru, в СМИ накануне появились сообщения о неудачных испытаниях США на Гавайях. В них говорилось, что системе ПРО не удалось перехватить цель, которая была запущена с самолета. 

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