Половина военных объектов США попала в неблагоприятные природные зоны

При изменениях климата на планете почти половина военных объектов в США попадают в зону потенциальных природных катаклизмов.

«Изменения климата могут существенно повлиять на окружающую среду, в которой мы работаем, и на миссии, которые мы выполняем», — говорится в сообщении Пентагона.

В зону засух, наводнений и штормовых ветров попадают около 1,7 тыс. военных объектов, в том числе крупные военные базы.

«Недопустимо, чтобы экстремальная погода выводила из строя наши критически важные объекты», — цитирует «Интерфакс» сообщение американского оборонного ведомства.

Как писал iz.ru, в Румынии военной базе США мешает стадо овец.