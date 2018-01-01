Эксперты видят подрыв боеспособности ВС США в привлечении к службе трансгендеров

Пентагон подорвет боеспособность ВС США, допустив к службе трансгендеров.

Об этом заявили российские эксперты в понедельник, 1 января.

«Они вынуждены до конца жизни принимать массу гормонов, чтобы подавлять естественную генетическую предрасположенность организма. В результате у них появляются серьезные проблемы с психикой, что не позволяет им стать полноценными солдатами и офицерами», – цитирует президента Академии геополитических проблем, доктора военных наук Константина Сивкова «РИА Новости».

Кроме того, эксперты считают, что в России такая реформа невозможна по причине менталитета населения.

31 декабря стало известно, что согласно постановлению суда, принимать в армию американцев, сменивших пол, начнут с 1 января 2018 года.

Трамп в августе обнародовал правила, по которым в вооруженных силах будет восстановлен запрет на службу трансгендеров.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы.