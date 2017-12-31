Американские трансгендеры добились права служить в армии

Трансгендеры смогут служить в армии США с 1 января 2018 года.

Такое решение приняли сразу два федеральных апелляционных суда.

Пентагон будет обязан принять их на службу, несмотря на жесткую позицию президента США Дональда Трампа, пытавшегося запретить такую практику, сообщает портал «Евроньюс».

Белый дом 30 декабря взял паузу в этом вопросе и не станет обжаловать решение суда.

15 ноября портал iz.ru сообщил, что министерство обороны США собирается оплатить военнослужащему операцию по смене пола, рекомендованную лечащим врачом.

Средства были выделены в порядке исключения, заметили в ведомстве, и это соответствует внутренней директиве ведомства, касающейся трансгендеров на службе в армии.