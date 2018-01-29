Прямой эфир

Соцсеть для спортсменов раскрыла координаты военных баз США в мире

0
Фото: U.S. Army/flickr.com/Sgt. Eric Rutherford
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие США, использующие социальную сеть для спортсменов Strava, сами того не ведая, раскрывают местоположение американских военных объектов, совершая пробежки и фиксируя результаты при помощи GPS-трекера, сообщили СМИ.

Об утечке информации о местоположении военных баз США в мире ранее сообщил 20-летний студент из Австралии Натан Разер. В частности, он захотел проверить, что покажет карта занятий спортом американских солдат в Сирии, сообщает The Washington Post.

Выяснилось, что благодаря фитнес-приложению и GPS-маршрутам на глобальной карте оставленным американскими военными удалось не только определить координаты военных баз США в Сирии, но и маршруты для пробежек военных у базы ЦРУ в Сомали, координаты размещения комплекса Patriot в Йемене и местоположение многих других военных объектов США за рубежом.

Студент сообщил об утечке данных на своей станице в Twitter, после чего эта информация привлекла внимание экспертов и военных специалистов. Реагируя на ситуацию, представитель Центрального командования ВС США полковник Джон Томас сообщил, что в Пентагоне уже изучают возможные последствия применения военными фитнес-приложения Strava.

Сам сервис, в частности, сообщает, что им пользуются 27 млн человек по всему миру. Приложение было разработано для бегунов, велосипедистов, лыжников и других любителей спорта. С помощью сервиса любой желающий может фиксировать свои спортивные результаты и публиковать данные о маршрутах своих пробежек на глобальной карте, просмотр которой доступен всем пользователям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пентагон отреагировал на данные о базах США с фитнес-браслетов солдат
В США разрабатывают дрон в виде летучей мыши

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017