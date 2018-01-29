Соцсеть для спортсменов раскрыла координаты военных баз США в мире

Военнослужащие США, использующие социальную сеть для спортсменов Strava, сами того не ведая, раскрывают местоположение американских военных объектов, совершая пробежки и фиксируя результаты при помощи GPS-трекера, сообщили СМИ.

Об утечке информации о местоположении военных баз США в мире ранее сообщил 20-летний студент из Австралии Натан Разер. В частности, он захотел проверить, что покажет карта занятий спортом американских солдат в Сирии, сообщает The Washington Post.

Выяснилось, что благодаря фитнес-приложению и GPS-маршрутам на глобальной карте оставленным американскими военными удалось не только определить координаты военных баз США в Сирии, но и маршруты для пробежек военных у базы ЦРУ в Сомали, координаты размещения комплекса Patriot в Йемене и местоположение многих других военных объектов США за рубежом.

Студент сообщил об утечке данных на своей станице в Twitter, после чего эта информация привлекла внимание экспертов и военных специалистов. Реагируя на ситуацию, представитель Центрального командования ВС США полковник Джон Томас сообщил, что в Пентагоне уже изучают возможные последствия применения военными фитнес-приложения Strava.

Сам сервис, в частности, сообщает, что им пользуются 27 млн человек по всему миру. Приложение было разработано для бегунов, велосипедистов, лыжников и других любителей спорта. С помощью сервиса любой желающий может фиксировать свои спортивные результаты и публиковать данные о маршрутах своих пробежек на глобальной карте, просмотр которой доступен всем пользователям.